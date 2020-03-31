Назакет Теймурова: Месяц пребывания дома поможет сохранить здоровье, а возможно и жизнь

БАКУ/Trend/ - Люди до сих пор не понимают, насколько опасна коронавирусная инфекция и к чему она может привести. Мы ничего не потеряем, если останемся дома месяц или 20 дней, а наоборот, сохраним здоровье, сообщила Trend народная артистка Азербайджана Назакет Теймурова.

По ее словам, государство делает все возможное для решения этого вопроса: «Люди должны внимательно ознакомиться с ситуацией. Они все еще не понимают или не хотят понимать, что свалилось нам на голову и к чему это может привести. Я прошу граждан строго следовать призывам Президента, рекомендациям соответствующих структур. Это нужно воспринимать всерьез. Защищая себя, защитите ваших близких».

Народная артистка отметила, что в то время, пока мир переживает глобальное бедствие, наш народ должен быть более серьезным и сдержанным: «Неужели, чтобы в это поверить, оно должно случиться с вами или вашими близкими? Мы ничего не теряем, оставаясь дома месяц или 20 дней , а наоборот, сохраним здоровье. Наше государство делает все возможное. Наша обязанность, это оставаться в своих дома, проявлять солидарность и следовать призывам государства».

Следует отметить, что в рамках мер, осуществляемых государством по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана, требуется пребывание людей в личных домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания).

В связи с вышеизложенным, деятельность по другим направлениям, кроме сфер работы и услуг необходимых для жизни и деятельности людей приостанавливается с 00.00 31 марта по 20 апреля 2020 года.