Полиция Джалилабада оказала продовольственную помощь пожилым и малообеспеченным семьям (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Полиция Джалилабада оказала продовольственную помощь пожилым и малообеспеченным семьям

Как сообщили Trend в пресс-службе Ленкоранской региональной группы Министерства внутренних дел, сотрудники Джалилабадского районного отдела полиции наряду с выполнением служебных обязанностей провели благотворительную акцию для одиноких пожилых людей, которые не могут выйти на улицу в соответствии с правилами особого карантинного режима, а также малообеспеченным и многодетным семьям.

Согласно данным, сотрудники полиции привезли и передали им в своих домах продукты питания. Они выразили свою благодарность сотрудникам полиции за внимание. В то же время сотрудники полиции еще раз провели с этими лицами просветительские беседы, доведя до сведения, что соблюдение правил карантинного режима важно для здоровья их самих и близких.