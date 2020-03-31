На Абшероне усилены просветительские и дезинфекционные работы, связанные с коронавирусом (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Абшеронском районе Азербайджана и усиления социальной изоляции Оперативным штабом при Кабинете министров принимаются необходимые меры для неукоснительного соблюдения требований специального карантинного режима, а также санитарно-эпидемиологических норм.

Как сообщает Trend, сегодня также на территории района проведены превентивные профилактические мероприятия по устранению угрозы коронавирусной пандемии. Созданные мобильные группы провели беседы с жителями города Хырдалан, а также сел и поселков района, проинформировали население о требованиях карантинного режима и правилах поведения.

Жителям рекомендовано соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры самозащиты, выходить из дома только при крайней необходимости, минимально контактировать с другими лицами.

На улицах города Хырдалан, в административных управлениях, во дворах и подъездах многоквартирных жилых домов, а также в поселках и селах района продолжаются санитарно-очистные, медико-профилактические и дезинфекционные работы.