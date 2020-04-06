В связи с коронавирусом в районных больницах Азербайджана начались тренинги для врачей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках мер по борьбе с коронавирусом в Азербайджане в центральных больницах, находящихся в регионах, начаты тренинги для врачей.

Как сообщили в понедельник Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), пятого апреля в Масаллы для группы, состоящей из реаниматологов, пульмонологов, инфекционистов и эпидемиологов, были проведены теоретические и практические тренинги с медперсоналом больницы особого режима, привлеченного к борьбе с коронавирусом.

Тренинги будут проведены и в других региональных больницах, сообщил источник.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)