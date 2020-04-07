Афаг Султанова: Для защиты от коронавируса призываю всех соблюдать правила и оставаться дома (ВИДЕО)

Общество 7 апреля 2020 10:47 (UTC+04:00)
Афаг Султанова: Для защиты от коронавируса призываю всех соблюдать правила и оставаться дома (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Для защиты от коронавируса, призываю всех соблюдать правила и оставаться дома, сказала Trend олимпийская чемпионка Афаг Султанова.

По ее словам, из-за пандемии коронавируса весь мир переживает тяжелые времена.

"Хотя в этих условиях трудно оставаться дома, но все вынуждены это делать. Этот вирус поставил каждого из нас в сложное положение. В домашних условиях упражнения сложны. Но я вынуждена это делать, я продолжаю тренировки. Я надеюсь, что Азербайджан избавится от этого коронавируса. Я призываю всех следовать правилам и оставаться дома, чтобы вскоре избавиться от этого вируса", - отметила спортсменка.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение на передвижения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений на передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

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