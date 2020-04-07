В Азербайджане единовременная выплата будет перечислена лицам, получившим статус безработного и после первого апреля

БАКУ /Trend/ - Лицам, получившим статус безработного и после первого апреля, будет перечислена единовременная выплата.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заведующий отделом политики соцобеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов.

По его словам, порой озвучиваются недостоверные высказывания, что обращения будет рассмотрены только у тех, кто обратится раньше.

"Это не так. Лицам, относящимся к означенной категории, которые зарегистрировались в качестве безработных независимо от даты обращения, до 20 апреля получат выплаты в размере 190 манатов. Число данных лиц может достигать 200 тысяч человек", - сказал Гусейнов.

Он добавил, что если один из членов семьи - муж или жена - имеют активный трудовой договор, то для таких лиц выплаты не предусмотрены.

Напомним, что в Плане мероприятий, утвержденном Кабинетом Министров, в апреле-мае предусматривается единовременная выплата лицам, зарегистрированным в качестве безработных. Сумма пособия определена в размере прожиточного минимума - 190 манатов за каждый месяц.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)