В Азербайджане единовременная выплата будет перечислена лицам, получившим статус безработного и после первого апреля
БАКУ /Trend/ - Лицам, получившим статус безработного и после первого апреля, будет перечислена единовременная выплата.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заведующий отделом политики соцобеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов.
По его словам, порой озвучиваются недостоверные высказывания, что обращения будет рассмотрены только у тех, кто обратится раньше.
"Это не так. Лицам, относящимся к означенной категории, которые зарегистрировались в качестве безработных независимо от даты обращения, до 20 апреля получат выплаты в размере 190 манатов. Число данных лиц может достигать 200 тысяч человек", - сказал Гусейнов.
Он добавил, что если один из членов семьи - муж или жена - имеют активный трудовой договор, то для таких лиц выплаты не предусмотрены.
Напомним, что в Плане мероприятий, утвержденном Кабинетом Министров, в апреле-мае предусматривается единовременная выплата лицам, зарегистрированным в качестве безработных. Сумма пособия определена в размере прожиточного минимума - 190 манатов за каждый месяц.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)