В условиях борьбы с коронавирусом продлен срок инвалидности

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров принял постановление о продлении срока инвалидности в условиях борьбы с пандемией нового типа коронавируса (COVID-19)".

Как сообщает Trend, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, с первого марта 2020 года срок инвалидности лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей в возрасте до 18 лет, продлен до первого числа следующего месяца после окончания особого карантинного режима на территории Азербайджана.