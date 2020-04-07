В условиях борьбы с коронавирусом продлен срок инвалидности
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров принял постановление о продлении срока инвалидности в условиях борьбы с пандемией нового типа коронавируса (COVID-19)".
Как сообщает Trend, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, с первого марта 2020 года срок инвалидности лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей в возрасте до 18 лет, продлен до первого числа следующего месяца после окончания особого карантинного режима на территории Азербайджана.
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