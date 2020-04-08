Главный инфекционист: В Азербайджане мобилизованы все силы для защиты здоровья населения

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане предпринимаются все меры для того, чтобы не росло число инфицированных, и была обеспечена защита здоровья населения, сказал в среду Trend главный инфекционист страны Джалал Исаев.

По его словам, благодаря превентивным мерам, в сравнении со многими странами, в настоящее время болезнь не так широко распространена в Азербайджане, но это не означает, что страна застрахована от этого: «В развитых странах мира каждый день умирают сотни людей, и система здравоохранения ни одной страны не может справиться с лечением этой болезни. Однако власти Азербайджана мобилизовали все возможности для того, чтобы обеспечить защиту здоровья населения. Государством была организована доставка на Родину, почти 15 тысяч своих граждан, осуществлены важные меры для защиты их здоровья».

Исаев добавил, что в ближайшее время в Баку и ряде регионов планируется открыть современные клиники, которые будут построены по новым технологиям и оснащены всем необходимым оборудованием.

В заключение, главный инфекционист добавил, что каждый житель Азербайджана должен быть ответственным, чтобы защитить себя от инфицирования, и соблюдать введенные государством правила: «Только так можно будет предотвратить широкое распространение болезни».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)