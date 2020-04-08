В Азербайджане заработало онлайн-приложение «Социальная доверенность»

БАКУ/Trend/ - Посредством программного обеспечения «Мобильный нотариат» граждане Азербайджана, не обращаясь в нотариальные конторы, в электронном порядке по мобильному телефону могут давать доверенности на управление транспортным средством, а также своим адвокатам, сообщает в среду Trend со ссылкой на минюст.

Число электронных доверенностей уже измеряется тысячами.

Посредством применяемой с сегодняшнего дня новой услуги граждане, имеющие право на получение льготных или бесплатных лекарств, не выходя из дома, в режиме реального времени могут давать доверенности другим лицам для круглосуточного получения в течение недели нужных медикаментов.

Создание возможности предоставления электронной социальной доверенности имеет важное значение для граждан старше 65 лет, являющихся основными пользователями этих услуг, для которых введено ограничение на выход из дома.

Программой «Социальная доверенность», которая уже функционирует с 7 апреля, и может помочь более чем 100 тысячам людей, можно воспользоваться, загрузив бесплатное приложение «Мобильный нотариат» с платформ AppStore и PlayStore. Те люди, которые уже пользовались данным приложением, могут просто обновить его.

Подробная информация о мобильном приложении размещена на www.facebook.com/mobilnotariat и на www.instagram.com/mobil_notariat/.

Данная услуга бесплатна.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)