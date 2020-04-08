Продолжаются широкомасштабные работы по дезинфекции улиц и проспектов Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с решениями и инструкциями Оперативного штаба при Кабмине во всех районах Баку продолжаются многосторонние меры по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти г. Баку.

Каждый день утром и вечером улицы и проспекты Баку моются специальными химическими средствами, в том числе новым моющим гелем. Дважды в день в более чем 11 400 жилых зданиях, находящихся на балансе Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Баку, в блоках, на лестничных пролетах, в кабинах лифтов и других местах общего пользования, проводятся дезинфекционные работы.

Дезинфекционные и просветительские работы проводятся также в поселках столицы.

Эти работы с определенной периодичностью осуществляются и в более чем 2000 кооперативных зданий и жилых комплексов.

Наряду с медико-профилактическими работами, сотрудники Департамента услуг и торговли г. Баку и Объединения по озеленению ухаживают в столице за "зелеными уголками" административных зданий, зелеными насаждениями вдоль улиц и дорог.

Сотрудники ИВ Баку, члены оперативных штабов столичных районов, правоохранительных органов, волонтеры проводят регулярные рейды на территории для проведения разъяснительной работы среди граждан в связи с необходимостью серьезного соблюдения карантина.

Также районные ИВ, муниципалитеты, волонтеры постоянно держат под контролем вопросы, связанные с пожилыми и одинокими гражданами, лицами старше 65 лет, передают им продовольствие, оказывают необходимые социальные услуги.

(Текст: Кямаля Сеидова)