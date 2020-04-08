Рамин Байрамлы: Рост числа инфицированных - результат нарушений режима карантина до введения SMS-разрешений

БАКУ /Trend/ - В настоящее время общее число больных коронавирусом в Азербайджане составляет 822 человек, вылечившихся - 63, летальных исходов - восемь.

Как сообщает в среду Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал член Штаба, председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, число больных в активной стадии коронавирусом в Азербайджане составляет 750 человек.

Он добавил, что рост числа инфицированных - результат нарушений карантина до применения системы выдачи sms-разрешений.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)