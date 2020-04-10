В Азербайджане выявлены лица, незаконно пользовавшиеся газом

БАКУ/Trend/ - ПО "Азеригаз" продолжает расследовать случаи незаконного использования газа, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО.

В ходе рейда 9 апреля были выявлены два частных дома и теплица, в которых пользовались газом без счетчика, и не стояли на учете, как абоненты.

Так, в 522-м квартале в Сумгайыте гражданин незаконно присоединился к газовой трубе, проведя его дворами до своего дома.

В селе Новханы Абшеронского района гражданин вообще умудрился незаконно провести линию через канализацию.

Владельцы теплиц тоже незаконно присоединяются к газовым линиям. Одна из таких теплиц, не имеющая счетчика, не стоящая на учете в абонентской базе, и без договора, была выявлена в поселке Зиря Хазарского района.

Незаконные подсоединения были пресечены.

Собранные по всем трем фактам материалы будут переданы в надлежащие структуры для принятия соответствующих мер.

В "Азеригаз" предупредили, что в случае дальнейшего выявления таких фактов будут приниматься жесткие меры.

Отметим, что за три месяца с начала 2020 года были выявлены 13 883 случая незаконного использования газа – 13 825 населением Баку и Абшеронского района и 58 – со стороны предприятий и производств. Также по Сумгайыту были выявлены 17 случаев незаконного использования газа.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)