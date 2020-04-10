Снижение числа автомобилей в период карантина в Баку позитивно сказалось на экологии

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) провело расследования в связи с передвижением мало-, средне- и крупногабаритных транспортных средств в период карантина.

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней онлайн пресс-конференции сообщил пресс-секретарь БТА Маис Агаев.

По его словам, в результате исследований было установлено, что снижение числа транспортных средств в период особого режима карантина оказало крайне благоприятное влияние на экологическую ситуацию в столице.

"Так, за последний месяц уровень загрязненности воздуха в Баку значительно снизился. Ограничение передвижения, введенное в рамках особого режима карантина, способствовало снижению выбросов выхлопных газов и вредных веществ в атмосферу.

Согласно показателям сенсорных датчиков, установленных на светофорах на некоторых улицах и проспектах столицы с целью мониторинга уровня загрязнения атмосферы, если в дни новогодних каникулов снижение содержания твердых частиц PM2.5 в атмосфере составляло 27 процентов, то в период карантина в связи с коронавирусом этот показатель составил 50 процентов, снижение уровня твердых частиц PM10 в атмосфере составили 50 и 70 процентов соответственно.

В период новогодних каникулов уровень содержания угарного газа в воздухе снизился на 50 процентов, а в период карантина - на 70 процентов,

Также наблюдалось снижение уровня диоксида азота: 20 и 40 процентов соответственно.

С учетом вышеуказанных фактов призываем граждан соблюдать требования особого режима карантина, ввиду того, что это крайне негативно сказывается и на экологии", - добавил Маис Агаев.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)