Еще 10 тыс. безработных получили единовременные выплаты

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения перечислило единовременные выплаты еще для 10 000 безработных лиц в отделения банков и почтовые отделения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава пресс-службы министерства Фазиль Талыблы.

Он отметил, что об этом будут отправлены SMS-сообщения на номера телефонов, которые они указали при подаче обращения.

"После получения сообщения, получив в соответственном порядке разрешение на выход из дома, они могут обратиться в любое отделение почты - если в SMS-сообщении указан ООО "Азерпочт", или в любой филиал указанного в SMS-сообщении банка, предъявить удостоверение личности и получить денежные средства.

Единовременные выплаты безработным лицам начали выдавать со вчерашнего дня. Вчера их получили 10 тысяч человек", - сказал он.

"Выплаты людям, зарегистрированным как безработные, будут продолжаться ежедневно и другие безработные также будут обеспечены этой поддержкой", - добавил он.