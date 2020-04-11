Еще 10 тыс. безработных получили единовременные выплаты
БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения перечислило единовременные выплаты еще для 10 000 безработных лиц в отделения банков и почтовые отделения.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава пресс-службы министерства Фазиль Талыблы.
Он отметил, что об этом будут отправлены SMS-сообщения на номера телефонов, которые они указали при подаче обращения.
"После получения сообщения, получив в соответственном порядке разрешение на выход из дома, они могут обратиться в любое отделение почты - если в SMS-сообщении указан ООО "Азерпочт", или в любой филиал указанного в SMS-сообщении банка, предъявить удостоверение личности и получить денежные средства.
Единовременные выплаты безработным лицам начали выдавать со вчерашнего дня. Вчера их получили 10 тысяч человек", - сказал он.
"Выплаты людям, зарегистрированным как безработные, будут продолжаться ежедневно и другие безработные также будут обеспечены этой поддержкой", - добавил он.