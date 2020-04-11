Кабмин утвердил последовательность применения ОМС в Азербайджане

Общество 11 апреля 2020 13:46 (UTC+04:00)
Кабмин утвердил последовательность применения ОМС в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Постановлением Кабмина Азербайджана от 10 апреля 2020 года утверждена последовательность применения обязательного медицинского страхования (ОМС) по административно-территориальным единицам, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию.

В соответствии с пунктом 16-4.1 закона «О медицинском страховании» применение ОМС предусматривается в три этапа.

Так, с 1 января 2020 года ОМС применяется в Нахчыванской АР, Мингячевире, Гусарском, Хачмазском, Губинском, Шабранском, Сиязаньском, Хызынском, Гобустанском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Гекчайском, Уджарском, Зардабском, Кюрдамирском, Евлахском и Агдашском районах.

С 1 января 2021 года системой ОМС будут охвачены жители еще ряда городов и районов - это Гянджа, Нафталан, Ширван, Газах, Агстафа, Товуз, Шамкир, Гедабек, Дашкесан, Самух, Гёкгель, Гёранбой, Ходжалы, Бейлаган, Ходжавенд, Агджабеди, Лачын, Барда, Физули, Агдам, Тертер, Кельбаджар, Астара, Лянкяран, Лерик, Ярдымлы, Масаллы, Джалилабад, Нефтчала, Билясувар, Джабраил, Сальян, Имишли, Саатлы, Сабирабад и Гаджигабул. Третий этап внедрения ОМС с 1 апреля 2021 года охватит жителей Баку, Сумгайыта, Абшерона, Ханкенди, Губадлы, Зангилана и Шуши.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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