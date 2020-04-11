Завтра в Баку ожидается туман

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами туман, морось, северный ветер днем усилится, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью - 6-9, днем - 13-18, в Баку ночью - 7-9, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных территориях снег. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков, местами туман, западный ветер днем усилится.

Ночью - 5-10, днем - 15-20 тепла, в горах ночью - 0-5 мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

Завтра слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятными для метеозависимых людей.