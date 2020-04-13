БАКУ/Trend/ - В этом году в Азербайджане имена, фамилии и отчества изменили 544 человека, сообщили в понедельник в минюсте в ответ на запрос Trend.

В январе 2020 года в отделах регистрации были зарегистрированы 176, в феврале - 214, в марте - 154 измененных имен, фамилий и отчеств.

Отметим, что в прошлом году были зарегистрированы 2 689 изменений имен, фамилий и отчеств.

Напомним, что в 2018 году эта статистика составляла 2 891, в 2017 году - 3 013, в 2016 году - 2 967, в 2015 году - 2 314 человек.

Основные причины: неудачное звучание имени; трудное произношение; имя, неподходящее полу; смысл имени и прочие.

Гражданам Азербайджана разрешается менять имя, фамилию и отчество по достижению 18 лет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)