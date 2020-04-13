В Азербайджане обучение 20 тысяч студентов профинансирует государство

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане оплата за обучение 20 тысяч студентов будет произведена за счет средств государственного бюджета, сообщил Trend заведующий по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов

По его словам, расходы на обучение студентов высших, средних специальных и профессиональных учебных заведений, являющихся членами семей, относящихся к уязвимой группе населения, за весенний семестр 2019-2020 учебного года и осенний семестр 2020-2021 годов будут полностью оплачены за счет средств госбюджета:

«В настоящее время число студентов, входящих в эту категорию, превышает 20 тысяч человек. Министерство образования, на основе информации, предоставленной учебными заведениями (независимо от их подведомственности и формы собственности), определит студентов, получающих очное образование на платной основе и относящихся к социально уязвимой группе населения, посредством «Образовательной централизованной информационной системы» и обеспечит выполнение этого решения».

Джасарат Валехов также отметил, что оплата из государственного бюджета распространяется только на студентов, обучающихся на очном отделении.

Он отметил, что в ближайшие 20 дней списки таких студентов будут уточнены.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета министров, расходы за обучение студентов, получающих образование по очной форме на платной основе (за исключением второго и более высшего и среднего специального образования) и относящихся к социально уязвимым группам населения, в текущем году будут оплачиваться за счет средств государственного бюджета.