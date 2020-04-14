В Азербайджане оштрафованы еще 50 человек, нарушивших правила карантина (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Наказаны в административном порядке еще 50 человек, которые в течение последних суток обратились для выхода на улицу в службу 8103 под предлогом похорон близкого родственника, что не соответствует действительности.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе МВД, сотрудники органов внутренних дел продолжают мероприятия по установлению лиц, которые нарушают требования карантинного режима.

"В течение последних суток в Баку и различных районах республики выявлены 50 человек, которые вышеуказанным путем нарушили режим карантина. Эти лица были доставлены в полицейские управления и отделения, с них были взяты объяснительные. По статье 211 Кодекса об административных правонарушениях в их отношении были приняты соответствующие меры и они были оштрафованы на сумму в размере 100 манатов", - сказали в МВД.

Было отмечено, что граждане должны знать, что близкие родственники - это бабушки и дедушки, родители, усыновители, родные и сводные братья и сестры, супруга, дети, внуки.

В МВД также сказали, что все обращения по номеру 8103 тщательно изучаются, в отношении нарушителей в рамках законодательства принимаются меры.

(Текст: Турал Гараджаев)