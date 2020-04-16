Рамин Байрамлы: В TƏBİB создано отделение врачей, работающих за рубежом

БАКУ/Trend/ - В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) создан отдел врачей, работающих за рубежом.

Как передает Trend, об этом сказал председатель Объединения Рамин Байрамлы.

Он отметил, что в декабре прошлого года представители TƏBİB провели встречу с врачами в Турции.

"Азербайджанские врачи, работающие в Германии, США и России, создали специальную группу. Основная цель Азербайджана - интеграция азербайджанских врачей, работающих за рубежом, в систему здравоохранения страны. С этой целью в Объединении создано отделение врачей, работающих за рубежом",- отметил он.