В Азербайджане в выдаче единовременной выплаты отказано 20 тыс. лицам, ввиду установления наличия работы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлено, что 20 тысяч человек, из обратившихся в электронном порядке для получения единовременной выплаты для безработных, в настоящее время имеют работу.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, им было выслано sms-сообщение об отказе в выдаче единовременной выплаты.