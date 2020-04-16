В рамках акции Фонда Гейдара Алиева "Мы сильны вместе" будут розданы свыше 100 тыс. подарков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается социальная акция, инициированная Фондом Гейдара Алиева для поддержки мер, принимаемых государством во время особого карантинного режима в связи с пандемией COVID-19. Целью акции, проводимой под лозунгом "Мы сильны вместе" , является сведение в период особого режима карантина малообеспеченных и относящихся к уязвимой категории семей с лицами, желающими им помочь, укрепить гражданскую солидарность в этом деле. В рамках акции на основании обращений семьям из вышеуказанной категории по всей стране раздаются продовольственные наборы.

Как сообщает в четверг Trend, на основании поступающих в call-centre "150" обращений Общественное объединение Фонда "Региональное развитие" обеспечивает подготовку и доставку подарков по адресам.

В рамках акции предусматривается раздать свыше 100 тысяч подарков. Они будут доставлены в регионы и розданы при поддержке ОАО "Аграрная заготовка и снабжение", а для доставки семьям - ООО "Азерпочт".

Акция продолжится в период режима карантина.

Малообеспеченные семья, нуждающиеся в продуктах питания, могут обратиться по телефону в ОО "Региональное развитие" по телефону call-center 150.