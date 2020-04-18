Baku Media Center снял еще один видеоролик в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Baku Media Center подготовил еще один видеоролик в поддержку врачей, ведущих борьбу с коронавирусом, сообщает в субботу Trend.
В видеоролике, снятом Baku Media Center при поддержке министерства культуры совместно с киностудией "Азербайджанфильм" им. Дж. Джаббарлы, выражена поддержка работникам сферы здравоохранения, на чьи плечи ложится основная тяжесть в борьбе с коронавирусной инфекцией, превратившейся сегодня в мире в проблему номер один.
Представляем вам этот видеоролик:
(Текст: Кямаля Сеидова)
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