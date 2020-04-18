Азербайджан запустил портал Evə gedirəm
БАКУ/Trend/ - Азербайджан запустил портал Evə gedirəm ("Еду домой"), разработанный для соотечественников, не имеющих возможности вернуться на родину в связи с пандемией коронавируса (COVİD-19), сообщает в субботу Trend.
Напомним, что граждане, обратившиеся на портал, будут поэтапно доставляться в страну.
На портал можно обращаться только посредством интернет-сети России.
Доставленные в Азербайджан граждане будут на 14 дней помещены на карантин за государственный счет.
Вслед за исполнением обращений из России будет рассмотрен вопрос о доставке граждан Азербайджана из других стран.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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