БАКУ/Trend/ - Азербайджан запустил портал Evə gedirəm ("Еду домой"), разработанный для соотечественников, не имеющих возможности вернуться на родину в связи с пандемией коронавируса (COVİD-19), сообщает в субботу Trend.

Напомним, что граждане, обратившиеся на портал, будут поэтапно доставляться в страну.

На портал можно обращаться только посредством интернет-сети России.

Доставленные в Азербайджан граждане будут на 14 дней помещены на карантин за государственный счет.

Вслед за исполнением обращений из России будет рассмотрен вопрос о доставке граждан Азербайджана из других стран.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)