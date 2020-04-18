В Гейчае арестованы граждане, нарушившие особый карантинный режим

БАКУ/Trend/ - В Гейчае арестованы двое граждан, нарушивших карантинный режим, сообщили Trend в пресс-службе министерства внутренних дел Шекинской региональной группы.

По данным источника, в целях обеспечения установленных норм карантинного режима, действующего на всей территории Азербайджана, сотрудниками полиции Гейчайского района продолжаются мероприятия по выявлению лиц, нарушающих требования установленных правил.

При исполнении служебных обязательств сотрудниками полиции был выявлен житель города Гейчай, вышедший из дома без специального разрешения, - Руслан Халилов. Данный гражданин игнорировал законные требования и предупреждения полиции, в следствие чего был задержан и доставлен в отделение полиции. В отношении него составлен административный протокол и по решению районного суда он был арестован.

На въездном/выездном пункте, созданном на территории Гейчая, при попытке его пересечения без разрешения был задержан другой житель города Гейчай Бахтияр Ахмедов. В отношении него также составлен административный протокол и по решению районного суда он был арестован.