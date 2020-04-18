Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана перечислило единовременные выплаты еще для 35 тыс. безработных

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения перечислило по назначению средства по единовременной выплате (190 манатов) еще для 35 тысяч человек, зарегистрированных в качестве безработных.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве, согласно поручению Президента Ильхама Алиева охват программы по единовременной выплате расширен втрое, и теперь она будет включать в себя 600 тысяч человек. Процесс перечисления средств по вышеуказанной выплате начался девятого апреля и продолжается на ежедневной основе.

В рамках программы средства уже перечислены для 200 тысяч безработных.

После перечисления средств по единовременной выплате для зарегистрированных в качестве безработных, на сотовые телефонные номера, указанные при регистрации, отправляется соответствующие уведомления в виде СМС.

После получения разрешения, на выход из дома, эти лица смогут обратиться для получения средств в любой филиал банка или почтовое отделение ООО «Азерпочт», в соответствии с указаниями в сообщении и имея при себе удостоверение личности.

Средства будут перечисляться и в последующие дни.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)