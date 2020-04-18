Система SMS-разрешений 8103 будет действовать до 4 мая

БАКУ /Trend/ - В связи с продлением особого карантинного режима в Азербайджане до 4 мая 2020 года "Система получения разрешений и мониторинга во время применения особого карантинного режима" будет действовать до соответствующего времени.

Об этом сообщили Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.