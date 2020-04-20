В Азербайджане для выпускников планируется проведение онлайн-экзамена по азербайджанскому языку

БАКУ/Trend/ - Для выпускников школ с русским, английским и грузинским языками обучения планируется проведение государственного экзамена по азербайджанскому языку онлайн, сообщает Trend со ссылкой на слова заведующей отделом Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) DIM Нигяр Гусейновой.

По ее словам, для проведения онлайн-экзаменов в первую очередь выбрали экзамен по азербайджанскому языку.

"Данный выбор был сделан, поскольку данный экзамен охватывает относительно небольшой контингент - около 7-8 тысяч человек. Хотя на выпускном экзамене по данной категории это число достигает 100 тысяч. А если говорить об общих экзаменах, то здесь представлена вся страна и их проведение онлайн зависит не только от наших возможностей. Для этого по всей стране должен быть широкий охват высокоскоростным интернетом и хотя бы один компьютер дома у каждого сдающего экзамен", - сказала она.

Гусейнова добавила, что школы с русским и английским языками обучения в основном находятся в крупных городах республики.

"В больших городах скорость интернета лучше, а также у большинства этих детей в домах есть компьютеры", - добавила она.

Гусейнова отметила, что выпускники могут самостоятельно определять уровень своих знаний, участвуя в онлайн-экзаменах.

"Те, кто участвует в пробных онлайн-экзаменах, уже имеют соответствующий опыт. Специалисты ГЭЦ уже много лет работают над проведением онлайн-экзаменов и в этом направлении уже реализуются определенные проекты", - сказала она.

Напомним, что согласно правилам приема студентов в высшие и средние специальные учебные заведения абитуриенты должны сдавать экзамены по азербайджанскому языку. Те, кто не смогут успешно сдать этот экзамен не допускаются к сдаче вступительных экзаменов.