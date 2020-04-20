С завтрашнего дня погода в Азербайджане ухудшится

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 21-23 апреля ожидается сильный северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/сек, 21 апреля ветер местами будет достигать 23-25 м/сек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха понизится на 4-7 градусов.

Завтра с вечера в северных и западных, а с 22 апреля и до второй половины дня 25 апреля в большинстве районов Азербайджана установится нестабильная погода, ожидаются дожди, грозы, на горных территориях - снег.

21 апреля вечером и 22 апреля в ряде западных районов возможен град, западный ветер 21-23 апреля будет усиливаться до 15-20 м/сек, 21 апреля - местами до 23-28 м/сек.

Температура воздуха понизится на 5-10 градусов, в реках ожидается повышение уровня воды.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)