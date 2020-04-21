БТА: наблюдается рост пассажиропотока и транспортных средств

БАКУ/Trend/ - В последнее время бакинское транспортное агентство (БТА) фиксирует увеличение пассажиропотока и количества транспортных средств на дорогах столицы сообщил Trend пресс-секретарь БТА Маис Агаев.

По его словам, наиболее плотный транспортный поток наблюдался 14 апреля:

«С 13 по 15 апреля количество автомобилей на дорогах столицы увеличилось с 450 до 640 тысяч единиц в сутки. В первый рабочий день текущей недели было зарегистрировано более 500 тысяч транспортных средств. В предыдущем году, в данном соотношении, наблюдается рост пассажиропотока. На прошлой неделе ежедневный пассажиропоток был выше 450 тысяч граждан. В первый рабочий день этой недели количество перевозимых пассажиров составило 573 тысячи 707 человек», - отметил Маис Агаев, добавив, что рост количества транспортных средств создает определенные трудности на дорогах.

"Мы принимаем все необходимые меры для урегулирования растущего пассажиропотока, особенно в утреннее и вечернее время. В целом, несмотря на снижение пассажиропотока на примерно 70 процентов, количество автобусов, выходящих на линию ежедневно не уменьшилось. Работа регулярных маршрутных линий не прекращается. Дополнительно организовано семь экспресс-маршрутных линий, на которых задействовано около 100 автобусов, которые предусмотрены как резервные, и по утрам эти автобусы также вовлечены в процесс перевозок.

Ежедневно, утром и вечером сотрудниками БТА осуществляются услуги по регулированию движенич автобусов экспресс-линий. Они также проводят профилактические беседы с пассажирами, призывают соблюдать принципы социального расстояния и очередности при проезде в автобусе или в процессе ожидания на остановке. Но, к сожалению, мало кто придерживается этих принципов", - сказал пресс-секретарь БТА.

По его словам, несмотря на все существующие трудности, система общественного транспорта функционирует в полном объеме. Наша главная цель – обеспечение наших работающих граждан в жизненно важных услугах, добавил Агаев.

«Те, кто не соблюдают правила карантинного режима, создают серьезные трудности. Сегодня, получив соответствующее разрешение можно выходить из дома на определенное время. Но, некоторые граждане, злоупотребляя таким разрешением становятся причиной чрезмерного увеличения пассажиропотока", - подытожил Маис Агаев.