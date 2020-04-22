В портал myGov интегрированы подтвержденные разрешения на деятельность в период карантина в Азербайджане

БАКУ/Trend / - В портал электронного правительства myGov, предоставляющий гражданам проактивные услуги, облегчающие их работу, интегрированы подтвержденные разрешения на деятельность в период особого режима карантина в Азербайджане. Таким образом, граждане могут просматривать статус действующих разрешений в "Системе получения и мониторинга разрешений в период действия особого карантинного режима" на портале myGov.

Об этом в среду сообщили Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Как отметили в агентстве, для этого гражданин, зайдя на портал myGov, выбирает в своем личном кабинете раздел "Мои данные", в открывшемся окне заходит в раздел "справка о системе получения и мониторинга разрешений". Здесь гражданин может посмотреть на свое разрешение или скачать его в электронной форме на компьютер или телефон.

"В качестве альтернативы в разделе "Все услуги" портала можно, перейдя в подраздел "по учреждениям", также получить справку о разрешении, выбрав опцию "справка о системе получения разрешений и мониторинга".Одной из новых функциональных возможностей, добавленных на портал myGov, является получение уведомления в личный кабинет гражданина о статусе разрешения, выданного через портал icaze.e-gov.az",- отметили в агентстве.

Доступ к порталу myGov осуществляется через систему ASAN Login четырьмя способами. С методами доступа к системе вы можете ознакомиться в видеоинструкции, размещенной на «Главной странице» портала mygov.az.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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