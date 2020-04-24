Виктор Гасымов: В Азербайджане порядка 300 медработников заразились коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане порядка 300 медработников заразились коронавирусом.

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал замминистра здравоохранения Виктор Гасымов.

По его словам, большинство врачей заразились не при исполнении служебных обязанностей. Из них уже 60-70 процентов полностью вылечились и вернулись к своей работе. Среди медработников, больных коронавирусом, нет скончавшихся и находящихся в тяжелом состоянии.

Замминистра сообщил, что ситуация в связи с коронавирусом в Азербайджане должна находиться под серьезным контролем. Гасымов считает, что закрытие метро было правильным решением.

"Потому что вирус передается с близкого расстояния воздушно-капельным путем. Наверняка, после смягчения правил карантина будет рассмотрен вопрос открытия и метро. В зависимости от сложившейся обстановки, также будет рассмотрен вопрос возобновления работы учебных заведенияй", - сказал Виктор Гасымов.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане нет проблем с медицинскими масками.

"В настоящее время в стране нет никаких проблем в связи с медицинскими принадлежностями и защитными средствами. Эта проблема полностью устранена. Заработало местное производство и внутренняя потребность обеспечивается в должной мере", - сказал Виктор Гасымов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)