Возобновление обучения в школах зависит от эпидемиологической ситуации - Замминистра

БАКУ /Trend/ - Вопрос возобновления учебного процесса зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал замминистра здравоохранения Виктор Гасымов.

По его словам, в зависимости от решений Оперативного штаба по смягчению правил карантина будет рассмотрен и данный вопрос.

Гасымов отметил, что в период подготовительных занятий в группах число присутствующих не должно превышать 10 человек.

Председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы добавил, что в связи с деятельностью частных курсов также будут подготовлены специальные правила.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)