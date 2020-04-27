Названы проекты, реализованные волонтерами ASAN в рамках борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Проект, инициированный волонетрами "Службы ASAN" с хештегом #VAROLUN 24 апреля, в целом охватит 160 стационарных постов полиции.

Об этом в понедельник сказал Trend, заместитель заведующего отделом человеческих ресурсов и тренинга Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Джахангир Гаджиев.

По его словам, основная цель проекта заключается в донесении благодарственных сообщений граждан до сотрудников полиции, которые неустанно служили в период особого режима карантина. Проект будет продолжаться четыре дня и в целом охватит 160 стационарных постов полиции.

Гаджиев отметил, что в связи со сложившейся ситуацией волонтеры "Службы ASAN" осуществляют деятельность по нескольким направлениям, и их число постоянно растет.

«Таким образом, в качестве первых шагов с 16 марта группа волонтеров ASAN в 15 человек совместно с соответствующими сотрудниками Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) приступили к деятельности в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Они встречали граждан, прибывающих из других стран, обеспечивали их необходимыми медицинскими средствами и информационными материалами. ТƏBİB обеспечил всех волонтеров необходимыми медицинскими средствами защиты. По моему мнению, тот факт, что волонтеры ASAN отважно и крайне охотно отозвались на эти призывы, невзирая на все угрозы и риски, является показателем их любви к родине и государству. Их деятельность не ограничилась проектом в Международном аэропорту», - сказал Гаджиев.

Он отметил, что после 24 марта в связи с объявлением особого режима карантина волонтеры "Службы ASAN" в рамках социальной программы "ASAN Письмо" начали оказывать гражданам старше 65 лет поддержку, которая заключалась в их обеспечении продуктами и лекарствами. Эта деятельность началась 27 марта, и на сегодняшний день ею были охвачены свыше 800 пожилых граждан не только в Баку, но и в других районах и городах республики, где есть Центры ASAN.

Гаджиев, отметив, что волонтеры совместно с сотрудниками соответствующих структурных подразделений министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана посещали пожилых людей, сказал, что поддержка пожилым гражданам оказывается в рамках деятельность Центра координации волонтеров Азербайджана.

«В рамках сотрудничества с ЮНИСЕФ волонтеры ASAN распространяют среди населения информационные материалы о методах борьбы с пандемией коронавируса», - сказал Гаджиев.

Он особо подчеркнул, что волонтеры всегда чувствовали внимание и заботу Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

«Мы становились очевидцами этого в ходе мероприятий международного и местного значения. В целом волонтерское движение ASAN этим вниманием и заботой были охвачены с первых дней деятельности. Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2020 года «Годом Волонтеров» является наглядным примером. Эта поддержка – сильная мотивация для волонтеров», - сказал Гаджиев.

Он добавил, что волонтерство формируется среди молодежи как национальная духовная ценность, и играет важную роль в их будущем.

«Именно по этой причине волонтеры не остались равнодушными к борьбе с пандемией каоронавируса, бушующей во всем мире. Волонтерское движение ASAN, которое занимает особую позицию в развитии волонтерского движения в Азербайджане, одним из первых откликнулось на этот призыв. Основная цель - быть с гражданами в эту трудную пору, продемонстрировать солидарность с призывом Президента Ильхама Алиева «Вместе мы сила» оправдать доверие руководства страны», - подытожил Джахангир Гаджиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)