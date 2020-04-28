В Азербайджане продлевается срок нахождения иностранцев и лиц без гражданства в стране
БАКУ/Trend/ - Срок нахождения иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджане, который истекает 1-31 мая, будет продлен на 30-60 дней, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственную миграционную службу.
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