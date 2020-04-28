Госкомитет Азербайджана распространил информацию о скончавшемся в Стокгольме от коронавируса азербайджанце

БАКУ/Trend/ - В Стокгольме от коронавируса скончался 22-летний соотечественник Амин Этибар оглу Салаев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

По информации, полученной от представителей азербайджанской диаспоры в Швеции, в последние дни недели состояние Салаева, который месяц лечился от COVID-19, было тяжелым.

Он несколько недель получал лечение в стокгольмской больнице, но спасти его жизнь не удалось и минувшей ночью он скончался.

Отметим, что Амир Салаев, родившийся в 1998 году в Израиле, а потом вместе с семьей переехавший в Швецию, около 20 лет жил в этой стране, и был студентом последнего курса Шведского технического университета.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)