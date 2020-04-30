В Баку ограничивается въезд на круг "20 Января"
БАКУ /Trend/ - В рамках работ по реконструкции, проводимых на дороге Баку-Сумгайыт, сегодня и завтра будет ограничено движение от Московского проспекта до круга "20 Января" в направлении выезда из столицы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
В качестве альтернативы водители могут пользоваться основной дорогой Московско проспекте, а также маршрутами Московский просп. - ул.Джавадхана - круг 3-го микрорайона, либо Тбилисский просп.-ул. А.Саламзаде - ул.Джейхуна Салимова – круг 3-го микрорайона, и выехать через улицы А.Магеррамова и Р.Джафарова на вспомогательную дорогу Московского проспекта.
Отметим, что 2 и 3 мая движение от Московского проспекта до круга 20 Января будет ограничено в обратном направлении, в направлении столицы. В качестве альтернативы водители смогут воспользоваться основной дорогой Московского проспекта и Бакинской кольцевой -1, а также маршрутами ул. Алатава - ул. Дадаша Буниатзаде и ул.Алатава-ул.Музаффара Гасанова, как в сторону круга "20 Января", так и в других направлениях города.
(Текст: Кямаля Сеидова)