В Баку ограничивается въезд на круг "20 Января"

БАКУ /Trend/ - В рамках работ по реконструкции, проводимых на дороге Баку-Сумгайыт, сегодня и завтра будет ограничено движение от Московского проспекта до круга "20 Января" в направлении выезда из столицы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

В качестве альтернативы водители могут пользоваться основной дорогой Московско проспекте, а также маршрутами Московский просп. - ул.Джавадхана - круг 3-го микрорайона, либо Тбилисский просп.-ул. А.Саламзаде - ул.Джейхуна Салимова – круг 3-го микрорайона, и выехать через улицы А.Магеррамова и Р.Джафарова на вспомогательную дорогу Московского проспекта.