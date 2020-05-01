В некоторых регионах Азербайджана инфицирование коронавирусом не зафиксировано в целом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане есть регионы, где коронавирус вообще не выявлен.

Об этом сказал председатель Объединения по управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.

Тем не менее, отметил он, вследствие выявления случаев инфицирования в соседних регионах, они считаются потенциальными зонами риска.

"Если на прилегающих территориях риск будет устранен, то мы можем отметить данный регион как зеленый и объявить обнуление процесса", - подчеркнул Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)