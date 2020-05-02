В Азербайджане утверждены правила организации психологической службы в учебных заведениях

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила организации психологической службы в учебных заведениях".

Как сообщает в субботу Trend, постановление в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Данный документ подготовлен в соответствии со статьей 14.20 закона Азербайджана "Об образовании". Эти Правила регулируют отношения в связи с организацией психологической службы во всех учебных заведениях, независимо от подчинения и организационно-правовой формы.

Психологическая служба в учебных заведениях организуется в соответствии с международными соглашениями, к которым присоединился Азербайджан, в сфере умственного и физического развития учащихся, в том числе обеспечения их социальной защиты, а также в соответствии с законодательством Азербайджана в сфере образования, с другими нормативно-правовыми актами и этими Правилами. Организация психологической службы основывается на результатах и достижениях научных исследований в сфере психологии детей, подростков и молодежи, и осуществляется с согласования с министерством образования Азербайджана с использованием и применением современных теорий в сфере развития детей.

Психологическая помощь учащимся оказывается в соответствии с законом Азербайджана "О психологической помощи".

(Текст: Турал Гараджаев)