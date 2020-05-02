В Шахдагском национальном парке родился еще один зубренок

БАКУ /Trend/ - Родился очередной детеныш зубра, завезенного в Азербайджан в рамках проекта по реинтродукции зубров, осуществляемого Общественным объединением İDEA, министерством экологии и природных ресурсов, а также азербайджанским офисом Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала заместитель начальника Службы по защите биоразнообразия при министерстве Арзу Самедова.

По ее словам, число детенышей зубров достигло двух.

"Детеныш полностью здоров. Адаптировавшись к местным условиям, он уже присоединился к стаду. По соглашению, подписанному между Шахдагским Национальным парком и Общественным объединением IDEA, с целью восстановления численности исчезающих зубров, их реинтродукции в природу страны и реабилитации на территорию Исмаилинского отделения Шахдагского национального парка в мае 2019 года из Франции и Бельгии были завезены 12 голов зубров. Радует тот факт, что их число уже достигло 14", - подчеркнула Самедова.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )