В период пандемии в Азербайджане пассажиры в метро должны будут носить медицинские маски
БАКУ /Trend/ - Пассажиров метрополитена обяжут носить медицинские маски.
Как передает в субботу Trend, об этом указано в методических пособиях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в общественном транспорте, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Азербайджанской Республики.
Отмечается, что при входе на станции метро, перед платежными терминалами, на платформе и в пути гражданам необходимо быть в медицинских масках.
Для сохранения социального расстояния в местах ожидания транспортных средств на платформах должны быть нанесены соответствующие разметки.
Лента новостей
В Азербайджане определены правила для предприятий, занимающихся торговлей продуктами питания в период пандемии
Сахиль Керимли: Созыв саммита Движения неприсоединения - показатель чуткого подхода Азербайджана к борьбе с пандемией
Письма граждан: Мы гордимся, что у нас такой Президент, как Вы, который заботится о народе, ставит его здоровье превыше всего
Руководство Армении использует свой народ, как биоматериал для смертельно опасных опытов - российский эксперт
В Азербайджане выявлено 40 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 46 человек – Оперативный штаб
Многие не понимают насколько опасно все, что происходит в мире - народный артист Азербайджана Джаван Зейналлы
Служба госбезопасности: Было задержано лицо, пытавшееся ввезти в Азербайджан из Ирана крупную партию наркотиков
Нельзя допустить, чтобы все труды по борьбе с коронавирусом пропали даром – народный артист Васиф Бабаев
Министр обороны Азербайджана призвал решительно пресекать провокации противника на всех направлениях фронта
Только одно может спасти нас от второй волны пандемии… - народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде
Арзу Нагиев: Доменные имена сайтов, предусмотренных для международной аудитории, должны быть понятными