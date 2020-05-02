В период пандемии в Азербайджане пассажиры в метро должны будут носить медицинские маски

БАКУ /Trend/ - Пассажиров метрополитена обяжут носить медицинские маски.

Как передает в субботу Trend, об этом указано в методических пособиях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в общественном транспорте, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Азербайджанской Республики.

Отмечается, что при входе на станции метро, перед платежными терминалами, на платформе и в пути гражданам необходимо быть в медицинских масках.

Для сохранения социального расстояния в местах ожидания транспортных средств на платформах должны быть нанесены соответствующие разметки.