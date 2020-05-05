В июне в Хачмазе сдадут в эксплуатацию реабилитационный центр для лиц с инвалидностью

БАКУ/Trend/ - В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева для лиц с инвалидностью продолжаются работы по реконструкции инфраструктуры для реабилитации в соответствии с современными требованиями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В Хачмазском региональном реабилитационном центре для лиц с инвалидностью создаются условия для реабилитации в соответствии с высокими стандартами.

Работы по капитальному ремонту и реконструкции, проводимые в учреждении, уже подходят к концу. Здесь будут использованы эффективные физиотерапевтические методы и современное оборудование, и в течение года свыше 600 лицам с инвалидностью будут оказываться медико-социальные реабилитационные услуги.

Учреждение планируется сдать в эксплуатацию следующем месяце.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)