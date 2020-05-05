В Азербайджане сокращается срок оказания адресной соцпомощи

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сокращается срок оказания адресной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Об этом сказал завотделом политики социального обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что в настоящее время адресная государственная социальная помощь назначается сроком на два года: "Анализы министерства показывают, что двухгодичный срок соцпомощи в большинстве случаев создает в малообеспеченных семьях зависимость, своего рода привычку. Поэтому получение этой помощи сокращается с двух лет до одного года".

Гусейнов добавил, что этот вопрос отражен в проекте новых изменений, предлагаемых в закон "Об адресной государственной социальной помощи", и проект уже представлен на рассмотрение Милли Меджлиса.

По словам завотделом, предлагаемые изменения расширят возможности граждан по получению социальной помощи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)