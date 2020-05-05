В Азербайджане сокращается срок оказания адресной соцпомощи

Общество 5 мая 2020 13:22 (UTC+04:00)
В Азербайджане сокращается срок оказания адресной соцпомощи

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сокращается срок оказания адресной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Об этом сказал завотделом политики социального обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что в настоящее время адресная государственная социальная помощь назначается сроком на два года: "Анализы министерства показывают, что двухгодичный срок соцпомощи в большинстве случаев создает в малообеспеченных семьях зависимость, своего рода привычку. Поэтому получение этой помощи сокращается с двух лет до одного года".

Гусейнов добавил, что этот вопрос отражен в проекте новых изменений, предлагаемых в закон "Об адресной государственной социальной помощи", и проект уже представлен на рассмотрение Милли Меджлиса.

По словам завотделом, предлагаемые изменения расширят возможности граждан по получению социальной помощи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Иране надеются провести астанинский саммит в Тегеране, но согласны и на видеоформат
В Иране надеются провести астанинский саммит в Тегеране, но согласны и на видеоформат
В МИД Ирана считают, что США не удастся продлить оружейное эмбарго против Тегерана
В МИД Ирана считают, что США не удастся продлить оружейное эмбарго против Тегерана
Иран выразил готовность развивать медицинское сотрудничество с Туркменистаном
Иран выразил готовность развивать медицинское сотрудничество с Туркменистаном
Loading Bars
Лента новостей
Эхо любви в честь юбилея Победы: Вокалистка из Азербайджана исполнила легендарный хит Анны Герман (ВИДЕО) Культура 13:56
Завтра вечером в Баку возможен дождь Общество 13:42
Расим Мусабеков: Саммит Движения неприсоединения показал, что Азербайджан чрезвычайно серьезно и ответственно относится к международным обязательствам Политика 13:40
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи со строительством и ремонтом образовательных учреждений в Баку и его поселках Политика 13:36
PASHA Bank раскрыл основные направления своей стратегии Финансы 13:34
Туркменистан выступил за восстановление энергопоставок на мировые рынки Энергетика 13:31
В Азербайджане сокращается срок оказания адресной соцпомощи Общество 13:22
Назван лидер на рынке мобильных устройств Азербайджана ИКТ 13:22
Агентство аграрного кредитования и развития об эффективности микрокредитования в Азербайджане (Интервью) Экономика 13:18
Узбекистан активно расширяет торговоэкономическое сотрудничество с Россией Бизнес 13:15
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 185 человек Европа 13:15
Парламент Азербайджана во втором чтении утвердил временный налоговый режим Политика 13:15
В Азербайджане изменен подсчет ставок соцстрахования для объектов предпринимательства Экономика 12:59
Азербайджан снизил ставки госпошлины за ряд консульских операций Политика 12:58
Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Италией Политика 12:55
Сиявуш Новрузов: Али Керимли - политический спекулянт Политика 12:43
Азербайджан присоединился к ряду международных документов Политика 12:39
ЕС поддерживает заявку Узбекистана на членство в ВТО Экономика 12:36
Google остается самой популярной поисковой системой в Азербайджане ИКТ 12:33
Еще 6 студентов Бакинской Высшей Школы Нефти были приняты на работу без дипломов Общество 12:31
"Белавиа" выполнит разовый рейс в Баку Экономика 12:28
AccessBank объявляет тендер на закупку годового абонемента для Плана оценки MS Navision Тендеры 12:28
20 GB + Безлимитный интернет ночью и утром от Bakcell Общество 12:25
Проверена боеспособность вооружения и военной техники воинских частей Азербайджана в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:24
В Азербайджане возбуждены уголовные дела в отношении еще 8 представителей ИВ (ВИДЕО) Происшествия 12:18
В июне в Хачмазе сдадут в эксплуатацию реабилитационный центр для лиц с инвалидностью Общество 12:17
Атомная нацкомпания Казахстана начнет поставки урана в Аргентину Энергетика 12:11
В Грузии самыми продаваемыми являются квартиры средней площади Бизнес 12:10
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 12:06
В Казахстане отмечен рост цен на мясо Бизнес 12:05
Австралия и Новая Зеландия намерены открыть единую безопасную зону для поездок Другие страны 12:00
Сахиба Гафарова: Видеоконференция Движения неприсоединения – это показатель авторитета Азербайджана на международной арене Политика 11:59
Equinor отложила бурение на перспективной структуре «Айпара» в Азербайджане Энергетика 11:56
В Узбекистане вырос объем ипотечных кредитов Финансы 11:51
Президент Туркменистана призвал наладить партнерство между Движением неприсоединения и ВОЗ Туркменистан 11:48
Музыканты исполнили ''Времена года'' Вивальди на таре, кяманче и каноне (ВИДЕО) Культура 11:47
Цены на квартиры в Грузии выросли Бизнес 11:46
Судьи ряда судов Азербайджана освобождены от занимаемых должностей Политика 11:46
Назначены новые судьи Бакинского Апелляционного суда Политика 11:45
Влияние пандемии на инвестиционные доходы страховщиков - АСА Экономика 11:43
Назначены судьи Верховного суда Азербайджана Политика 11:42
Частным компаниям запрещено проводить дезинфекцию от коронавируса – Бакинский центр дезинфекции Общество 11:41
Сиявуш Новрузов: В Азербайджане наряду с другими структурами проведены серьезные реформы и в судебной системе Политика 11:40
Расширены полномочия Агентства аграрного кредитования и развития Азербайджана Экономика 11:27
В Казахстане запланирована реализация тысяч инфраструктурных проектов Бизнес 11:24
Цена нефти Brent поднялась выше $29 Энергетика 11:23
Facebook продолжает лидировать среди соцсетей в Азербайджане ИКТ 11:19
Узбекистан планирует увеличить количество современных теплиц в стране Бизнес 11:15
Ассоциация банков Азербайджана подготовила обучающие материалы по использованию банковских услуг Финансы 11:13
В Узбекистане снижается курс доллара Финансы 11:06
Из Баку во Франкфурт будет организован чартерный рейс Политика 11:05
Аналитики отмечают глобальное снижение поставок мобильных гаджетов ИКТ 11:05
Погранслужба: Пресечена попытка ввоза в Азербайджан 115 кг наркотиков и огнестрельного оружия (ФОТО) Происшествия 11:04
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 2619 Армения 11:01
Президент Туркменистана предложил утвердить программу для совместной борьбы с пандемией Туркменистан 11:00
Исполнительный директор ASHBURN International о расширении географии инновационных решений ИКТ 10:51
Влиятельная французская газета написала о проекте Международного центра мугама (ВИДЕО) Культура 10:49
Бакинский интернет-провайдер расширяет спектр предоставляемых услуг ИКТ 10:44
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии превысило 600 Грузия 10:42
«Белавиа» продолжает вывозить граждан Грузии из Европы Транспорт 10:35
Кутаиси и Батуми открыты для въезда и выезда Бизнес 10:28
Газоснабжающая компания Казахстана привлечет услуги по авторемонту Тендеры 10:21
Хикмет Бабаоглу: Общественный контроль и порицание являются одними из наиболее эффективных сдерживающих факторов в борьбе с коррупцией Политика 10:15
Севиль Микаилова: Президент Ильхам Алиев - лидер страны, заслужившей статус самого надежного партнера (ВИДЕО) Политика 10:10
Бизнес-диалог между Азербайджаном и Беларусью развивается достаточно активно - российский эксперт Политика 10:08
Помощник Президента Азербайджана Магеррам Алиев и министр обороны Закир Гасанов посетили воинские части на передовой (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:04
Назначен директор Государственной страховой службы Нахчыванской Автономной Республики Экономика 09:56
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 09:55
Узбекистан планирует значительно уменьшить импорт топлива Энергетика 09:55
В Таиланде за сутки выявили один новый случай заражения коронавирусом Другие страны 09:51
Сингапур начал клинические испытания препарата для лечения пациентов с коронавирусом Другие страны 09:42
Вячеслав Фетисов: Президент Ильхам Алиев делает все для того, чтобы страна с минимальными потерями вышла из этой непростой ситуации (ВИДЕО) Политика 09:37
Курс маната по отношению к мировым валютам на 5 мая Финансы 09:25
Железнодорожный транспорт является самым стабильным способом перевозки грузов между Азербайджаном и Казахстаном - министерство Транспорт 09:20
Сегодня парламент Азербайджана рассмотрит 11 вопросов Политика 09:17
RabitaBank завершил первый квартал 2020 года с прибылью Финансы 09:15
Крупный азербайджанский банк сократил активы Финансы 09:11
Азербайджанский банк сократил обязательства Финансы 09:09
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:06
Еще 130 незараженных членов экипажа Costa Atlantica сошли на берег Другие страны 08:52
Австралия выделит более $450 млн на разработку вакцины против коронавируса Финансы 08:25
Nike пожертвует более 140 тыс. единиц одежды медработникам США и Европы США 08:06
СМИ узнали об отсутствии у разведок доказательств "утечки" COVID-19 из лаборатории В мире 07:44
Пелоси раскритиковала запрет Белого дома на дачу показаний членами спецгруппы по COVID-19 США 07:19
Власти Новой Зеландии в шестой раз продлили действие режима ЧП в связи с пандемией Другие страны 06:58
Мадуро объявил о поимке 13 наемников, которые намеревались осуществить госпереворот Другие страны 06:24
Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом для ВВС Австралии Транспорт 06:17
В Бразилии за сутки выявили более 6,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 05:59
Пожилым норвежцам и датчанам разрешили видеться с внуками Европа 05:45
В Конгрессе США призвали Госдеп отчитываться о переговорах с Эр-Риядом по ядерной энергетике Энергетика 05:27
Япония выделит более $800 млн на разработку вакцины от коронавируса Финансы 05:01
Власти Китая за сутки выявили один случай заражения коронавирусом Другие страны 04:47
Губернатор Калифорнии намерен просить у правительства США помощь для выплат безработным Финансы 04:23
Власти Ливана открыли после карантина парикмахерские и автомобильные салоны Арабские страны 04:05
Минфин США во втором квартале планирует разместить облигации объемом $3 трлн Финансы 03:44
Муса Факи Махамат: Роль Движения неприсоединения является неоспоримой, фундаментальной, важной Политика 03:30
В Теннесси более 100 тыс. потребителей остались без электроэнергии из-за бурь США 03:21
Гендиректор ВОЗ: Пандемия требует от нас принятия чрезвычайных мер как на глобальном, так и национальном уровне Политика 03:10
Антониу Гутерриш: Нам необходимо обеспечить равенство и доступность эффективных ответных мер в связи с COVID-19 повсюду и для каждого Политика 02:57
Тиджани Мухаммад-Банде: Верю, что Движение неприсоединения и впредь будет выступать за справедливость Политика 02:47
Все новости