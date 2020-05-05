В Азербайджане за неношение масок в общественном транспорте может быть введен штраф

БАКУ/Тrend/ - В настоящее время обсуждается применение штрафов за неношение гражданами медицинских масок в общественном транспорте.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, решение будет вынесено после обсуждений.

Мамедов также подчеркнул, что вполне реально, что за неношение масок в общественном транспорте может быть введен штраф.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)