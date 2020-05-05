В Азербайджане за неношение масок в общественном транспорте может быть введен штраф
БАКУ/Тrend/ - В настоящее время обсуждается применение штрафов за неношение гражданами медицинских масок в общественном транспорте.
Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.
По его словам, решение будет вынесено после обсуждений.
Мамедов также подчеркнул, что вполне реально, что за неношение масок в общественном транспорте может быть введен штраф.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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