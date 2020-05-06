Завтра в Баку возможен ливень

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивного характера, возможны грозы. Утром туман, умеренный северный ветер временами будет усиливаться, передает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 13-16, днем - 18-21 градус тепла, в Баку ночью - 14-16, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление возрастет с 750 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.

В регионах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами ливни, возможны грозы, выпадет град. На высокогорных территориях ожидается снег. Ночью и утром туман, западный ветер, местами с усилением.

Температура воздуха ночью - 11-16, днем - 20-25, в горах ночью - 3-7, днем - 10-15 градусов тепла.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)