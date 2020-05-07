Малейка Аббасзаде: В этом году выпускные экзамены 9-х классов будут проводиться в один тур

БАКУ /Trend/ - В этом году выпускные экзамены 9-х классов будут проводиться в один тур.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в четверг Trend.

Она отметила, что выпускные экзамены 11-х классов планируется провести в июне.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)