БТА: Пассажироперевозки по экспресс-маршрутам в Баку продолжатся
БАКУ/Trend/ - Учитывая многочисленные обращения граждан, пассажирские перевозки автобусами по экспресс-маршрутам M1, M2, M3, M4, M5, M6 и M7 будут продолжены, сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
По данным источника, в расписании указанных экспресс-линий никаких изменений нет. Если будут внесены какие-либо изменения, общественность будет проинформирована заранее.
Агентство призывает пассажиров носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, как на автобусных остановках, так и в самом транспорте.
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