Завтра в Баку будет ветрено и до 22 градусов тепла

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный юго-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 10-14, днем - 19-23, в Баку ночью - 12-14, днем - 20-22 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 763 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако к вечеру местами ожидаются грозовые дожди, местами сильные, возможен град. Ночью и утром туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 7-12, днем - 23-28, в горах ночью - 3-8, днем - 10-15 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление умеренного южного ветра, что может вызвать дискомфорт у большинства метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)