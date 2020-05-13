Обсуждения в связи с датой проведения Гран-При Азербайджана Фурмулы-1 2020 года продолжаются

БАКУ/Trend/ - Сроки проведения этапа гонок Формулы-1 - Гран-При Азербайджана - в 2020 году все еще не определены.

Об этом в среду сообщили Trend в операционной компании Baku City Circuit.

Было отмечено, что руководство Формулы-1 пока не обнародовало новый календарь гонок на 2020 год.

В компании добавили, что Baku City Circuit регулярно поддерживает связь с представителями Формулы-1 по данному вопросу.

Так, в настоящее время монтажные работы в связи с соревнованиями в Баку пока не начаты. Процесс начнется после определения даты проведения мероприятия.

Отметим, что Гран-При Азербайджана-2020 Формулы-1 планировалось провести с 5 по 7 июня. Ввиду пандемии коронавируса состязание пришлось отложить на неопределенный срок.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)