Суд постановил арестовать замначальника Госпогранслужбы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня Бакинский военный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношения заместителя начальника Государственной пограничной службы Азербайджана, генерала-лейтенанта Афгана Нагиева, и других задержанных должностных лиц.

Как сообщает в субботу Trend, суд удовлетворил ходатайство следственного органа, и в отношении каждого из подозреваемых была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Напомним, что в результате совместных оперативно-следственных мероприятий Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана 13 мая были пресечены противозаконные действия должностных лиц Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

В качестве подозреваемых в рамках уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре задержаны заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Нагиев Афган Вели оглу, высокопоставленные военнослужащие ГПС и гражданские лица.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)